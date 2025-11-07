Pelea con varios apuñalamientos; llega su juicio en Ciudad Real

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará los días 11, 12 y 13 de noviembre un juicio contra seis personas acusadas de participar en una violenta pelea entre dos clanes familiares, ocurrida en el barrio de Las 600 de Puertollano en 2019 y que acabó con varias personas heridas por arma blanca.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, los procesados participaron en un enfrentamiento que derivó en una riña tumultuaria y en dos intentos de homicidio.

El altercado se originó por la relación sentimental entre uno de los acusado y una menor de 14 años, hija de otros dos acusados, lo que había incrementado la tensión entre ambas familias.

La Fiscalía sostiene que, tras un primer enfrentamiento en el barrio de Las 600 que obligó a intervenir a la Policía Nacional, los acusados volvieron a encontrarse poco después en una rotonda cercana a la Comisaría de Puertollano, donde se inició una nueva pelea.

Durante la agresión, uno de ellos presuntamente apuñaló por la espalda a otro con un cuchillo jamonero.

Otros dos de los acusados atacaron a la menor causándole una herida en el abdomen “de riesgo vital”, según el escrito.

Las víctimas sufrieron lesiones de diversa consideración; uno de ellos resultó con una herida en el costado y la espalda, mientras que la menor tuvo una herida en el abdomen y otra en el muslo.

La acusación califica los hechos como dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de riña tumultuaria, por los que considera autores a los seis acusados.

Para cuatro de los procesados la Fiscalía pide una pena de 7 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que para los ellos, también pide, por el delito de riña tumultuaria, la pena de 15 meses de multa con cuota diaria de 12 euros y responsabilidad personas subsidiaria por impago de 6 meses de privación de libertad.

Tres de ellos llegaron a ingresar en prisión provisional y mantienen desde 2019 la prohibición de acercarse a Puertollano y Argamasilla de Calatrava.