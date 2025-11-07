La Lotería Nacional da una gran alegría a este pueblo de Ciudad Real

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, que ha recaído en el número 87.410 y está dotado con 300.000 euros al número, ha sido consignado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Loterías y Apuestas del Estado ha informado en un comunicado de prensa de que este premio también se ha consignado en Mérida (Badajoz), Motril (Granada) y Felanitx (Illes Balears).

En el caso de Alcázar de San Juan, el premio se ha consignado en la administración número cuatro, situada en el centro comercial.

El segundo premio del sorteo, dotado con 60.000 euros al número, ha recaído en el 07.585, y los reintegros han sido para los números 0, 6 y 7.