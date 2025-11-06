Fúnez apunta desde Ciudad Real que la legislatura está finalizada y pide elecciones «cuanto antes»

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha afirmado este jueves que “la legislatura está finalizada” y que lo que España necesita “es devolver la voz a los ciudadanos y convocar cuanto antes elecciones generales”.

Fúnez ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes del acto de inauguración del XXX Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), que se celebra en Ciudad Real, tras conocerse que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Gobierno y que prevé hacer lo mismo con las que se tramiten en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

La dirigente popular ha considerado que con esta decisión, “Junts demuestra que quiere romper una legislatura que ya nació mal, porque permitió a un perdedor, a quien no había ganado las elecciones, llegar a La Moncloa”.

“España vive un momento en el que no hay presupuestos generales del Estado previstos, y sin presupuestos no se puede gobernar. Los españoles no esperan enmiendas a la totalidad, sino la finalización ya de esta legislatura”, ha subrayado Fúnez, quien ha calificado el actual mandato como “una legislatura errónea y fallida”.

A su juicio, la posición de Junts no cambia el escenario político, ya que “este país va a ser absolutamente ingobernable con las mayorías que se reflejan en el Congreso de los Diputados”.

Además, ha advertido de que “presentar enmiendas a la totalidad no borra los casos de corrupción ni los juicios abiertos”, en referencia a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

“El número dos del PSOE está en prisión y otro alto cargo a punto de ser juzgado. Es un Gobierno acorralado por la corrupción”, ha afirmado.

Por ello, la vicesecretaria del PP ha insistido en que el Ejecutivo “no tiene ya capacidad de gestión ni de gobierno” y ha concluido señalando que “lo que los españoles esperan es un cambio, hablar en las urnas y decidir un nuevo Gobierno”.