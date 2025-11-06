Dos camiones chocan en este punto de Ciudad Real; hay un herido

Un conductor de 45 años ha resultado herido tras la colisión de dos camiones ocurrido en la noche de este miércoles en la A-4, a su paso por el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido a las 23:52 horas de este miércoles, en el kilómetro 222 de la A-4 en sentido Andalucía, cuando dos camiones han colisionado, lo que en un primer momento ha causado el corte de los dos carriles de la autovía en sentido Andalucía durante unas horas.

A lo largo de la noche se ha podido reabrir un carril y a primera hora de este jueves solo permanece cortado el carril derecho.

A consecuencia de la colisión, uno de los conductores, un hombre de 45 años, ha resultado herido, por lo que ha tenido que ser atendido por el médico y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Valdepeñas (Ciudad Real).

Al lugar del suceso se han desplazado agentes de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas ya que en un primer momento se pensó que podría haber algún atrapado, un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia.