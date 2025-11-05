Toledo y Ciudad Real, en alerta este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar este miércoles los avisos amarillos en las comarcas occidentales de las provincias de Toledo y Ciudad Real por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Los avisos se activarán a partir de las 15:00 horas de este miércoles hasta la medianoche.

En general, en Castilla-La Mancha los cielos presentarán intervalos nubosos por la mañana, con la presencia de nubes bajas en el tercio oriental, probablemente asociadas a brumas y bancos de niebla, si bien a partir del mediodía la llegada de un frente aumentará la nubosidad de oeste a este, cubriendo progresivamente el cielo.

Por la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormenta y con posible granizo, que afectarán principalmente al tercio oeste, donde pueden ser localmente fuertes, y que se irán extendiendo hacia el este.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso salvo en Albacete, donde permanecerán sin cambios, y las máximas también estarán en ascenso ligero y se mantendrán sin cambios en el cuadrante sureste.

La previsión es que, en las capitales de provincia, las temperaturas mínimas ronden los 11 grados en Albacete, 10 en Toledo y Cuenca, 9 grados en Ciudad Real y 8 en Guadalajara, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados en Cuenca, 19 en Albacete, 20 grados en Ciudad Real y Guadalajara y 22 en Toledo.

El viento soplará en general flojo de componente sur y no se descartan rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas.