Confirmado: Feijóo estará este viernes en Ciudad Real

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausurará este viernes en Ciudad Real el Congreso de la Unión Europea de Mayores (ESU), con motivo de su 30º aniversario, según consta en el programa de este encuentro del que ha informado el PP ciudadrealeaño.

Un encuentro organizado por el Partido Popular Europeo que reúne a líderes, responsables políticos y expertos de todo el continente para reflexionar sobre tres décadas de trabajo y trazar el futuro de las políticas dirigidas a las personas mayores en Europa.

El evento, que se celebra del 5 al 7 de noviembre en la Cámara de Comercio de Ciudad Real, está organizado por la European Seniors’ Union (ESU) y el Partido Popular Europeo, y cuenta con la colaboración de Afammer, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de la capital.

La vicepresidenta de ESU, Carmen Quintanilla, preside el comité organizador de este congreso internacional, que será inaugurado este jueves por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde; la eurodiputada Rosa Estarás; y la dirigente nacional Carmen Fúnez.

A lo largo de tres días, las sesiones abordan cuestiones como la soledad no deseada, la brecha digital, la economía plateada y el papel de los mayores en el mundo rural, con mesas redondas moderadas por el eurodiputado Tono López-Istúriz y expertos como Luis Castillo o Jasper De Witte.

La clausura del viernes contará con las intervenciones del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber (por vídeo); del vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons; y del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, antes de la intervención final de Feijóo, quien pondrá el broche al congreso coincidiendo con la proclamación del Plan Estratégico de la ESU hasta 2030.