Accidente en Ciudad Real con dos heridos graves

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, cuando el turismo en el que viajaban se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén, en la N-420 a su paso por el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente ha ocurrido a las 20:26 horas de este martes, cuando el turismo -en el que viajaban cuatro personas- se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén, tras lo cual las cuatro personas han quedado atrapadas en su interior, por lo que han tenido que ser rescatadas por los bomberos de Puertollano.

De los cuatro heridos, una mujer de 42 años y una chica de 15 han resultado heridas graves, de forma que la primera ha tenido que ser trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Ciudad Real y la segunda, en una UVI al mismo centro hospitalario.

Además, un hombre de 44 años y una niña de 8 han sufrido heridas de diversa consideración y han sido trasladados al mismo hospital en una ambulancia de soporte vital.

Al lugar del suceso, además de los bomberos y los tres medios sanitarios que han desplazado a los heridos al hospital, han acudido agentes de la Guardia Civil y un médico de urgencias.