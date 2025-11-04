La tensión crece: disturbios en el segundo día de huelga del metal en Puertollano

El segundo día de la huelga del metal en Ciudad Real ha comenzado con un seguimiento «masivo», según CCOO, y con una intervención de la Policía Nacional en Puertollano, que ha tenido que utilizar esta madrugada material antidisturbios para disolver a algunas personas que han lanzado piedras a los agentes.

La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real ha confirmado a EFE que la Policía Nacional se ha visto obligada a utilizar material antidisturbios este martes a las puertas del complejo petroquímico de Puertollano debido a la actitud mostrada esta madrugada por los trabajadores concentrados.

Según estas mismas fuentes, los trabajadores han lanzado piedras contra los agentes que se han visto obligados a utilizar este material para disolverlos, algo que ha ocurrido con las primeras horas de luz.

Han señalado que la Policía, apoyada por las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y los Antidisturbios, ha garantizado en todo momento la entrada de trabajadores al complejo petroquímico.

Seguimiento «masivo»

Por su parte, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha calificado de «masivo» el seguimiento de la huelga en esta segunda jornada.

Ortega ha explicado, en declaraciones a EFE en Puertollano, que la huelga “es consecuencia directa de la intransigencia de la patronal provincial, de su falta de talante negociador y de su ausencia de sentido común a la hora de abordar las condiciones laborales”.

Ha señalado que el planteamiento empresarial “es inasumible” y ha instado a la patronal a “entrar en razón y abrir una negociación real que permita alcanzar un convenio justo”.

El dirigente sindical ha recordado que el sector del metal es “clave para la economía de la provincia”, y ha defendido la legitimidad de las movilizaciones: “El derecho a la huelga conlleva esfuerzo y sacrificio, pero vale la pena cuando se trata de defender derechos y dignidad”.

Asimismo, ha insistido en que “los salarios, las jornadas y las condiciones de seguridad no pueden ser las del siglo XIX”.

Durante la mañana, trabajadores concentrados en distintos puntos de la provincia han mostrado su apoyo a la protesta y han reivindicado “un convenio digno y beneficioso para todos”, a la vez que han subrayado: “Estamos aquí de manera pacífica, defendiendo nuestros derechos”.

Más de 15.000 trabajadores del sector del metal en la provincia de Ciudad Real están llamados a una huelga indefinida convocada por UGT y CCOO, que alcanza su segunda jornada, para protestar ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo y para reclamar un acuerdo «digno» que garantice derechos y mejoras salariales.