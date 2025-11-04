La ruta de la tapa de Ciudad Real: hasta 14 establecimientos participan

Catorce establecimientos de la capital se han sumado al regreso de la ruta de la tapa ‘Sabor Mahou-Ciudad Real’. Una iniciativa que promueve la entidad cervecera con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Asociación provincial de Hostelería. Desde el viernes 14 y hasta el domingo 23 de noviembre ciudadrealeños y visitantes van a poder elegir la mejor tapa de la ciudad.

En la presentación del evento, la concejala de Turismo, Cristina Galán, ha agradecido la organización de este tipo de propuestas que ayudan a «dinamizar la vida social de la ciudad e impulsan el consumo local».

Cristina Galán ha destacado que esta ruta de la tapa permitirá dar valor a la hostelería de Ciudad Real. «Cada tapa va a ser la muestra del buen hacer, de la creatividad y el compromiso de los profesionales del sector de hostelería» en la capital, en una nueva oportunidad para poder degustar «lo mejor de nuestra gastronomía».

Galán ha acompañado a la responsable de marketing de Mahou en Ciudad Real, Marina Casas, y al presidente de la Asociación provincial de Hostelería, Juan Daniel Rubia, en la presentación de ‘Sabor Mahou-Ciudad Real’, que ofrecerá al público la posibilidad de degustar la consumición y la tapa especial que ha preparado cada establecimiento participante al precio de 4 euros.

El público podrá votar por su tapa favorita para participar en el sorteo de regalos. Toda la información sobre la ruta de la tapa se puede encontrar en la web estamosdetapas.com, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.