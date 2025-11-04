Estudian actuaciones conjuntas en parcelas situadas en esta zona de Ciudad Real: se contemplan nuevos accesos y comunicaciones

La Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real estudian posibles actuaciones a desarrollar en las parcelas de titularidad provincial situadas en la Ronda del Carmen, con el objetivo de definir una ordenación integral de la zona que contemple nuevos accesos y comunicaciones para el barrio de La Guija.

Así ha quedado de manifiesto en la reunión de trabajo que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha mantenido con el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en la que ambos han reafirmado la voluntad de reforzar la colaboración institucional en materias estratégicas para el desarrollo urbano, la movilidad y la dinamización económica de la ciudad, según informan en nota de prensa.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha destacado la importancia de que las decisiones se adopten con visión de conjunto, contribuyendo a una Ciudad Real más integrada, accesible y conectada.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real ha señalado que el Ayuntamiento continuará trabajando en estrecha coordinación con la Institución Provincial para lograr que esta actuación se traduzca en una mejora real de la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Cañizares ha querido agradecer el compromiso inversor de la Diputación con Ciudad Real, y ha asegurado que «las inversiones realizadas en esta etapa son las más cuantiosas de la historia reciente de la capital».

Desde su llegada al Ayuntamiento –ha recordado– «se han destinado más de 4,4 millones de euros a proyectos que están teniendo un impacto directo en las infraestructuras, los servicios y el bienestar de los ciudadanos».

Por otro lado, ambos responsables han coincidido en indicar la relevancia del Complejo Ferial IFEDI como espacio estratégico para la atracción de eventos, ferias y congresos. L

a cooperación entre el Ayuntamiento y la Diputación está permitiendo dinamizar el recinto y potenciar su papel como motor económico y foco de atracción de visitantes, consolidando el posicionamiento de la capital como referente en la organización de acontecimientos de esta naturaleza.