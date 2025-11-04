El pueblo de Ciudad Real que recupera la memoria de la indumentaria popular a través de una exposición

El Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas acogerá del 7 al 21 de noviembre la exposición ‘Las de su uso y poner’, muestra que realiza el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asociación Raigambre que homenajea el centenario de ‘La Exposición del Traje Regional de 1925’ de Madrid.

Más de un centenar de elementos, como indumentaria, recortes de prensa y obras de arte que reflejan las vestimentas del siglo XVII, XVIII y XIX, se pueden ver en esta exposición, formado por los fondos del Ayuntamiento de Valdepeñas con obras de Gregorio Prieto, Delicado Mena o Pintor Mendoza, así como por los amplios fondos de la Asociación Raigambre.

El teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, que ha agradecido la labor que realiza la asociación durante todo el año, ha detallado que la exposición «no habla de lo que antiguamente eran los trajes, no solo de faena o de gala, sino también todo lo que conllevaba alrededor de ellos, y se podrá ver también en 40 obras de autores muy conocidos, obras en posesión del Ayuntamiento de Valdepeñas y otras que tiene en propiedad la Asociación Raigambre para el disfrute de todos».

La muestra pretende reflejar el vestuario que épocas pasadas se cedían como legado para las siguientes generaciones, tal y como ha explicado el presidente de Raigambre, Luis Miguel Ferrero. «Raigambre aporta parte de sus fondos, con grabados del siglo XVIII, algunos textos sobre la seda de 1790, dibujo, recorte de prensa de la época para que nos hagamos una idea de lo que hemos sido, como lo vivía el pueblo, todo lo referente a indumentaria lo vamos a tener», ha señalado.

La muestra se inaugurará el viernes 7 de noviembre, a las 19.00 horas, como un escaparate de la indumentaria tradicional en el que se fusiona piezas de arte académico con elementos populares, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.