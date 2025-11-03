Confirmado: Gabino Diego actuará en Valdepeñas

El Teatro Auditorio Municipal ‘Francisco Nieva’ de Valdepeñas levantará el telón este viernes, 7 de noviembre, a las 21.00 horas con ‘Pijama para seis’, enmarcada en la Programación Cultural de Otoño- Invierno del Ayuntamiento.

Una comedia de enredos con un reparto compuesto por Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sonia Praga y Jesús Cisneros, basada en la obra del maestro del género Marc Camoletti, que imprime a todas sus dramaturgias un ritmo frenético e hilarante, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La función cuenta como Fernando aprovechando que su mujer, Mercedes, tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante, Susi a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo, Carlos, para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera Susana para que no les falte de nada.

Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.