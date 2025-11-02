15.000 trabajadores están llamados desde este lunes a la huelga indefinida en Ciudad Real

Más de 15.000 trabajadores y trabajadoras del sector del Metal de Ciudad Real están llamados a la huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria para reclamar un convenio digno con avances en derechos laborales.

Frente a «los retrocesos que plantea la patronal», ambos sindicatos exigen mejoras retributivas, mejoras en los pluses así como homogeneizar las condiciones y los derechos de las plantillas de la provincia, entre otras reivindicaciones, según han informado ambos sindicatos en una nota de prensa conjunta.

El viernes 31 de octubre los trabajadores y trabajadoras votaban en asamblea una propuesta de última hora de la empresa, propuesta que consideraron «insuficiente» y a la que dieron un voto negativo, ratificando su decisión de continuar con la huelga indefinida.

Tras de 10 meses de negociaciones, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y CCOO Industria piden «respeto, seriedad, reflexión y sensatez» a la parte empresarial, también que deje fuera de la mesa propuestas «irrealistas» que «incluso están por debajo del Estatuto de los Trabajadores».

Ambos sindicatos denuncian que la patronal pretende eliminar «cuestiones muy importantes» como la antigüedad o los complementos de accidente y enfermedad. Además, «mucho nos tememos que no están dispuestos a pagar los atrasos de 2025 ni a nombrar recursos preventivos».

La convocatoria de huelga se produce después del «plantón» protagonizado por la parte empresarial al no acudir al acto de mediación del 22 de octubre y después de la celebración de varias asambleas en las que los trabajadores y trabajadoras mostraron un apoyo mayoritario a las movilizaciones y la huelga.

Este lunes, 3 de noviembre, a las 12.00 horas, habrá una gran concentración en la plaza Mayor de Ciudad Real. Previamente los trabajadores y trabajadoras también se concentrarán en Puertollano, Campo de Criptana, Tomelloso, Valdepeñas y Manzanares.