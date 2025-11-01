Un municipio de Ciudad Real se convertirá en el epicentro del arte al aire libre 

Este domingo, 2 de noviembre, Moral de Calatrava se convertirá en el epicentro del arte al aire libre con la celebración del III Certamen Nacional de Pintura Rápida, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la localidad por la calidad de sus participantes y el ambiente artístico que genera.

Bajo cualquier circunstancia meteorológica, el certamen dará el pistoletazo de salida a las 8.00 horas en el Mercado Municipal, donde se realizará el sellado de soportes. A partir de ese momento, los artistas se distribuirán por diferentes rincones del municipio para plasmar la riqueza patrimonial y natural de Moral de Calatrava: sus calles, monumentos, paisajes y rincones emblemáticos, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En ediciones anteriores, el certamen ha contado con la participación de destacados pintores como Pablo Rubén López Sanz (Madrid), ganador en 2023, y José Manuel Aznar Díaz (Barcelona), vencedor en 2024. Se espera repetir una alta participación con alrededor de 80 artistas llegados de toda España, que competirán por más de 10.000 euros en premios, distribuidos en 19 galardones.

El fallo del jurado se dará a conocer a las 18.00 horas en el Mercado Municipal. Las obras galardonadas se expondrán, además, del 5 al 8 de diciembre en el Salón Cultural de la localidad.

UN PUEBLO VOLCADO CON EL ARTE

El certamen no solo atrae a artistas, sino que moviliza a toda la población. Las calles se llenan de vecinos y visitantes que disfrutan del proceso creativo en directo, convirtiendo el municipio en un auténtico museo en la calle. Además, el público puede participar activamente como mecenas a través de los grupos de adquisición, por solo 20 euros, con la posibilidad de ganar una de las obras premiadas mediante sorteo entre los 16 miembros de cada grupo.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en colaboración con la Asociación Aires de Moral y la empresa Andamios y Más, contando con el patrocinio de diversas empresas locales que apuestan por la cultura como motor de dinamización social y económica.

El III Certamen Nacional de Pintura Rápida de Moral de Calatrava es mucho más que un concurso, es «una celebración del arte, la creatividad y el paisaje rural».

Desde la organización se invita a todos los artistas a participar y a los vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada «única» en la que el arte transformará, una vez más, las calles de Moral de Calatrava.