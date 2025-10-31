Les podría salir caro el robar 8 décimos de lotería en un pueblo de Ciudad Real

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el martes, 4 de noviembre, a dos hombres acusados de un delito de robo con fuerza agravado en un bar de Manzanares (Ciudad Real), donde sustrajeron el cajón de la máquina registradora, que contenía 150 euros en efectivo y ocho décimos de lotería.

La Fiscalía pide para uno de los acusados una pena de tres años de prisión, mientras que para el otro, con antecedentes penales por varios delitos de robo con fuerza, pide cinco años.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2019, en torno a las 3:00 horas de la madrugada, cuando los dos acusados, junto a un tercer individuo identificado pero actualmente en paradero desconocido, forzaron la entrada de un bar en la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Según el relato del fiscal, los tres hombres, «previo acuerdo entre ellos y movidos por un ánimo de lucro ilícito», violentaron la cerradura de la puerta del local con un objeto contundente y entraron en el establecimiento, que se encontraba cerrado al público.

Una vez dentro, sustrajeron el cajón de la máquina registradora, en el que había 150 euros en efectivo y ocho décimos de Lotería Nacional, y rompieron una máquina recreativa para hacerse con el dinero de la recaudación, cuyo importe no ha podido determinarse con exactitud.