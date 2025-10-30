Bombazo en forma de dimisión en Ciudad Real y con mensaje al ‘tránsfuga’ «ha robado la voluntad popular»

El diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital, decisión que ha justificado por «coherencia» y por no poder compaginar ambas responsabilidades al cien por cien.

En rueda de prensa, Chamorro ha acusado a Regino Pérez, edil que tomará posesión este viernes como concejal no adscrito pese a presentarse en la lista de Vox, de «robar la voluntad popular» al desvincularse del partido antes de acceder a su escaño. «Ha secuestrado un acta que no le corresponde. Lo normal sería que cuando alguien rompe con un partido renuncie al acta de concejal, sin embargo este hombre se aferra a ella», ha señalado.

El dirigente de Vox ha explicado que su renuncia permitirá que el acta sea recogida por Iván Mora, «la persona a la que realmente le correspondería» el acta de concejal, y ha anunciado que Fátima de la Flor asumirá la Portavocía del grupo municipal, decisión que se hará efectiva este viernes.