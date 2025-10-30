72 millones para las obras de la tubería manchega en este punto de Ciudad Real

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), ha adjudicado este jueves las obras del abastecimiento al Campo de Calatrava, en Ciudad Real, con agua procedente del Tajo a través del sistema de abastecimiento a la llanura manchega, conocido como ‘Tubería Manchega’.

El contrato ha sido adjudicado por 72.031.300 euros (IVA incluido), una unión temporal de empresas (UTE) formada por Vías y Construcciones S.A. y Martín Casillas, S.L.U. entre las 22 ofertas que se habían recibido, ha informado en una nota de prensa la sociedad mercantil estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha añadido que el plazo de ejecución de las adjudicatarias será de 31 meses.

Asimismo, Acuaes ha adjudicado por 1,4 millones el contrato de asistencia técnica a la dirección facultativa, encargado de la supervisión y control de la obra, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión medioambiental.

El proyecto beneficiará a 56.000 habitantes del Campo de Calatrava y Daimiel, en la y garantizará el suministro de agua en caso de emergencia a otros 100.000 usuarios del embalse de Gasset, además de contribuir a la recuperación de los acuíferos de la zona.

Para ello se construirán 67 kilómetros de tuberías de fundición con diámetros comprendidos entre 800 y 250 milímetros, junto con las obras e instalaciones auxiliares necesarias para el funcionamiento del sistema.

Acuaes ha indicado que ha trabajado en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y con los propietarios de más de 800 parcelas afectadas, mediante la firma de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

El proyecto contará con financiación combinada, de forma que un 65 por ciento de los fondos procederá de fondos europeos Feder, dentro del Programa Plurirregional de España, y el resto será aportado por la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, según el convenio de colaboración firmado el 27 de mayo de 2025 para la financiación, ejecución y explotación de las obras.