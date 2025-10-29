Denuncian «falta de transparencia» de este ayuntamiento de Ciudad Real

Vecinos de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) han expresado su «preocupación y malestar» ante la tramitación, por parte del Ayuntamiento, de un proyecto para instalar una planta de biometano en el municipio, «sin haber sido informados previamente».

Tal y como informa en nota de prensa la plataforma Stop Ganaderia Industrial, el proyecto, promovido por la empresa Pelecanus SL, propiedad de ID Energy Group, «contempla el tratamiento de 165.000 toneladas de residuos al año, de las cuales 105.000 toneladas serían purines».

Sin embargo, «sólo hay una explotación porcina en la localidad según el Registro Ganadero de la Junta de Castilla-La Mancha, lo que indica que la planta procesaría residuos procedentes de otros municipios».

La tramitación del proyecto se ha realizado de manera opaca ante los ciudadanos, según esta plataforma, «incluyendo la solicitud de calificación como proyecto prioritario, amparada en una reciente modificación legal que facilita la aprobación de este tipo de instalaciones en zonas vulnerables».

Menciona esta plataforma que la empresa promotora, ID Energy Group, es miembro de la Asociación Española de Biogás (AEBIG), que, en su Guía de buenas prácticas, recomienda informar y fomentar la participación ciudadana desde el inicio de los proyectos, algo que no se ha cumplido en este caso.

«Ante la falta de información y la tensión generada», los vecinos han constituido la plataforma ciudadana Stop Fábrica Biogás Llanos Del Caudillo para exigir transparencia y organizaron una charla informativa divulgativa a cargo del profesor de la UCLM Máximo Florín.

Además, la plataforma colocó carteles en contra de la planta de biogás y el alcalde, que también es consejero de la empresa pública Residuos Urbanos Sólidos de Castilla-La Mancha, «ha respondido mandando cartas a varios vecinos con advertencias de sanción por la colocación de esos carteles».

La plataforma vecinal afirma que el alcalde ha rechazado en todo momento reunirse personalmente con los vecinos para tratar este tema específicamente, pero sí ha organizado una charla informativa de la empresa promotora de la planta de biogás y los interesados económicamente, el pasado 6 de octubre, facilitando todos los medios técnicos que ha negado a sus propios vecinos.

«La preocupación es máxima ya que en el entorno próximo a la localidad hay más plantas proyectadas con una capacidad total de proceso cercana a las 600.000 toneladas, como por ejemplo Manzanares y Tomelloso».

Desde la plataforma ciudadana se manifiestan de este modo: «Nos sentimos ignorados y preocupados por la falta de información y transparencia. Queremos saber cómo este proyecto puede afectar a nuestro pueblo y exigimos que se escuchen nuestras voces antes de tomar decisiones que nos afectan a todos».

La plataforma ciudadana y la organización Stop Ganadería Industrial consideran «inaceptable» la actuación del Ayuntamiento y denuncian la vulneración de los derechos de los vecinos, mostrando su apoyo a quienes reclaman transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan al municipio.