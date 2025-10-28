Pillados cazando con varios medios prohibidos en Ciudad Real; los detalles de la operación

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, dentro de sus cometidos específicos, durante ha realizado en las últimas semanas algunas inspecciones por la provincia para la localización y erradicación de otras artes y medios prohibidos no selectivos para la caza.

Como resultado de estas actuaciones se ha procedido a la incautación de 37 lazos que carecían de tope antiahogamiento, muelle aliviador y quita vueltas. Este método de captura se autoriza para el control de poblaciones de especies cinegéticas, pero deben llevar incorporados topes o frenos para no cerrar totalmente y evitar el ahogamiento, así como dispositivos «quita vueltas» para que el animal no quede enredado.

Por ello la colocación debe ser realizada exclusivamente por personas acreditadas que revisan diariamente las capturas. Los lazos intervenidos carecían de estos sistemas de seguridad, por lo que eran totalmente ilegales, convirtiéndose en un medio de captura no selectivo y cinco cepos en perfectas condiciones de uso.

Por estos hechos se han formulado numerosas denuncias administrativas por infracciones a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.