Desarticulado un entramado criminal especializado en el suministro de cocaína en Ciudad Real; hay varios detenidos

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cinco personas implicadas en el procesamiento y distribución de estupefacientes en la capital, en el marco de la operación ‘Sajonia’.

Se trata de los máximos responsables de un entramado criminal especializado en el suministro de cocaína no solamente a potenciales compradores y consumidores, sino también a traficantes de menor escala que operaban de este modo con un menor riesgo al limitarse a adquirir la droga directamente de este grupo criminal organizado, ya procesada y en menores cantidades, para así venderla directamente y con un menor riesgo en caso de ser descubiertos por la policía, según informa en nota de prensa.

Las pesquisas de los investigadores permitieron localizar el piso de seguridad o ‘caleta’ donde se almacenaba la droga cuando los presuntos traficantes realizaban transacciones de mayor calado, estableciéndose así las rutas y puntos de entrega con los que operaban, en uno de los cuales los agentes de la Policía Nacional interceptaron a dos de los detenidos cuando realizaban una entrega de 105 gramos de cocaína.

Cuando la organización, que operaba perfectamente organizada y utilizando estrictas medidas de seguridad, advirtió la presencia policial tras esas primeras dos detenciones, trató de deshacerse de la droga almacenada en el piso ‘caleta’ enviando allí de urgencia dos mujeres que en ese momento se encontraban en disposición de hacer una entrega de droga en la vía pública; los agentes las interceptaron a su llegada al inmueble y localizaron en su vehículo 33 envoltorios de cocaína dispuestos para su venta directa y 3.720 euros en efectivo.

DETECTADO UN NUEVO PUNTO DE DISTRIBUCIÓN, ‘OPERACIÓN ESCUADRA’

Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a localizar otra ramificación de la organización; en esta nueva operación, denominada ‘Escuadra’, la Policía Nacional identificó a un quinto implicado situado en uno de los escalones de venta y distribución directa de la cocaína, quien por medidas de precaución ocultaba los envoltorios de droga ya listos para la entrega en las zonas comunes de su bloque de viviendas, tratando así de eludir su localización en caso de ser descubierto y sometido a un registro policial en su vivienda.

Los investigadores encontraron un total de veintidós unidades y una báscula de precisión meticulosamente escondidas en la comunidad de vecinos.

En total se llevaron a efecto tres registros domiciliarios en los que se han intervenidos 662 gramos de cocaína, 6.230 euros en efectivo y útiles y sustancias químicas para el corte y procesamiento de la droga. A los cinco detenidos se les imputa la comisión de un delito contra la salud pública.