«Dejaron 16 millones de deuda y otros 10 millones de facturas sin pagar», la respuesta de este alcalde de un pueblo de Ciudad Real a la oposición

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha incidido en destacar el estado de las cuentas municipales, asegurando que ha ido pagando deuda hasta reducirla a los 8.000.000 de euros, lo que supone ser «la más baja de la historia de la democracia en el Consistorio».

De esta manera, el regidor municipal ha salido al paso de las críticas de la portavoz popular, Cándida Tercero, apuntando que la deuda del Consistorio alcanzó en 2012 con el PSOE una deuda de casi 35.000.000 de euros.

«Lo que no dice la señora Cándida Tercero es que esos 35.000.000 de euros de deuda de 2012 venían de tres conceptos. Que cuando yo asumí la presidencia de este Ayuntamiento en los bancos había una deuda de 16.000.000 de euros; que tuvimos que hacer un pleno para reconocer otros 10.000.000 de euros en facturas sin pagar; y que la política de Montoro, que ahora está de moda por su oficina haciendo leyes ‘ad hoc’, dentro del plan de proveedores incorporó a todos los ayuntamientos, y en este caso Valdepeñas, 9.000.000 de euros más para pagar facturas».

Martín, informa el Consistorio, ha añadido que el dato que dio la portavoz del PP es de «toda la deuda es la que yo heredé del Partido Popular».

Por ello, el regidor municipal ha afeado a la ‘popular’ que compare Valdepeñas con otras localidades de la provincia y le ha recordado que «vivir en Puertollano cuesta 123 euros más que a los valdepeñeros».

«Si Valdepeñas aumentara la presión fiscal en los mismos niveles que tiene Puertollano, los 8.000.000 de euros se pagarían en año y medio», ha advertido.

En este sentido ha añadido que «hacer comparaciones entre ciudades no es solo afear a lo propio, sino afear a lo ajeno. Y yo creo que debería hacer política poniendo en valor lo que Valdepeñas tiene, lo que no significa que no vaya a haber crítica».

Dicho esto, Jesús Martín ha insistido que el PP no ha presentado propuestas a los presupuestos, más allá de rebajas fiscales sin especificar qué partidas económicas reducir para compensar el descenso de ingresos.

«Si bajamos el IBI ¿Qué quiere usted? Cerramos la Escuela de Música o el Centro de Mayores del Lucero, hacemos menos fiestas, cerramos la Escuela Infantil y a eso no contestó. Pero luego, tampoco hizo enmiendas a los presupuestos ni enmiendas a la totalidad durante el pleno. Así que Cándida Tercero, trabajar poquito».

CONVENIO CON AFAD

En otro orden de cosas, el alcalde de Valdepeñas ha destacado este martes el compromiso de la ciudad con las personas con discapacidad. Lo ha hecho durante la renovación del convenio anual que mantiene el Consistorio con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAD), por el cual la administración local contribuye con 35.000 euros a sufragar los gastos corrientes que genera el Centro Ocupacional de la asociación, que presta servicio a más de 200 usuarios y usuarias de toda la comarca.

«Obviamente, hoy AFAD es una referencia a nivel regional y es una de las asociaciones de Valdepeñas que, incansablemente, han puesto en valor la naturaleza humana haciendo una integración en la que no seamos diferentes, podemos ser distintos, pero eso no nos hace ni mejores ni peores», ha dicho.

Por su parte, la presidenta de AFAD, Lorenza Abellán, ha agradecido al Consistorio «las alianzas que siempre tiene forjadas con nuestra asociación, porque gracias al ayuntamiento podemos realizar muchas actividades, además de cubrir gastos como luz o agua, pero durante el resto del año también tenemos siempre su colaboración».

El Consistorio recuerda que AFAD presta atención a cerca de un centenar de usuarios y usuarias con discapacidad intelectual y sus familias a través de su Centro Ocupacional, ubicado en la salida de la calle Torrecilla, además atiende a una media de 160 niños y niñas a través de su Centro de Atención Temprana. Por otro lado, cuenta con una vivienda tutelada y un servicio de capacitación.