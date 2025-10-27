Trágico final para uno de los heridos en la explosión de Socuéllamos

Uno de los trabajadores que se encontraba en estado crítico tras la explosión registrada en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real), una mujer de 51 años, ha fallecido.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), esta mujer había sido trasladada al Hospital General de Ciudad Real tras la explosión y ha fallecido.

Otro trabajador de 31 años también estaba en estado crítico y fue trasladado al Hospital La Paz de Madrid, y un tercer herido, un hombre de 58 años, ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital de Albacete, según informó el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los tres trabajadores se han visto afectados por la explosión que se ha producido a las 8:51 horas en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en el polígono industrial El Llano de Socuéllamos, en la que había un total de cinco operarios, por motivos que aún se desconocen.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de esta explosión.

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha expresado su «profundo pesar» por el fallecimiento de esta trabajadora y en nombre de toda la corporación ha trasladado las condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la víctima «en estos duros momentos», según ha escrito en sus redes sociales.

Igualmente, el Ayuntamiento ha mostrado su apoyo y solidaridad con las otras dos personas que han resultado heridas en el suceso.