La última hora sobre la explosión de Socuéllamos con varios heridos

La explosión en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono ‘El LLano’ de Socuéllamos (Ciudad Real), se ha originado en un bidón contenedor con productos químicos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el jefe de Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro, quien ha señalado que el suceso se ha producido por causas que de momento se desconocen, confirmando que será la Policía Judicial de la Guardia Civil quien investigue las causas.

Ha señalado que había cinco operarios trabajando de los que tres han resultado heridos y dos de ellos han sido trasladados a centros hospitalarios de gravedad y otro menos grave. «La explosión ha provocado una deflagración que ha causado quemaduras a algunos de los operarios, pero luego no ha habido ningún incendio», ha aclarado.

«Sí que ha habido una gran onda expansiva que ha roto por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y ha hecho deformaciones en la puerta, o sea que ha sido bastante importante pero no ha generado un incendio», ha aclarado.

El suceso ha tenido lugar en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono ‘El LLano’ de Socuéllamos (Ciudad Real).

Los heridos son dos varones, uno de ellos trasladado en UVI al Hospital Universitario de Albacete, y otro evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital de La Paz de Madrid. También una mujer ha tenido que ser trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Ciudad Real.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas. Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.