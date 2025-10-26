PSOE critica que la OEP haya dejado fuera plazas de personal interino que «lleva años trabajando» por Ciudad Real

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real ha criticado que la Oferta de Empleo Público para 2025 deje fuera a 9 plazas de personal interino que «lleva años trabajando por esta ciudad». En concreto, 4 operarios de limpieza, 3 operarios de servicios múltiples, una plaza de servicio de parques y jardines y 1 plaza del servicio de mercado. En total, «9 personas que han sostenido servicios esenciales y que ahora el PP abandona sin pudor».

Para el concejal Nacho López-Pastor Loarce, no incluir esas plazas «no es un error ni un despiste». «Es una decisión política la de no autorizar una tasa específica de reposición para dar solución a esas 9 plazas interinas próximas a su finalización, de acuerdo a lo establecido en la ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad. Una vez que acabe esa interinidad nuestra ciudad perderá a 9 trabajadores y trabajadoras».

A juicio del grupo socialista, es la prueba de que Cañizares y el PP «no creen en lo público». «Prefieren vaciar de personal al Ayuntamiento y entregar poco a poco los servicios municipales a empresas privadas, debilitando lo que es de todos para justificar su privatización».

«Además –continúa el concejal–, no entendemos por qué de las 27 plazas de turno libre ofertadas en esta OEP, ninguna corresponde a puestos de oficios tales como servicios de jardines o limpieza. Otro paso más hacia la privatización».

El Grupo Municipal Socialista reconoce y pone en valor la gran labor que realizan cada día los y las trabajadoras municipales, que «con esfuerzo, profesionalidad y compromiso» mantienen en pie los servicios públicos de la ciudad, «muchas veces con recursos limitados y sin el apoyo que merecen», advierten en nota de prensa.

Pero esta decisión, continúa el edil, no solo castiga a los trabajadores municipales, ya que «la sufren los vecinos y vecinas de Ciudad Real». «Cuando faltan manos en los servicios públicos, las calles se ensucian, los parques se deterioran, los trámites se retrasan y la ciudad se resiente». «Debilitar lo público significa que Ciudad Real funciona peor, y que los servicios que pagamos entre todos terminan en manos privadas».

Desde el PSOE de Ciudad Real exigen que se incluyan las plazas restantes y que el equipo de Cañizares «deje de gobernar para unos pocos y empiece a pensar en la gente de a pie, en los vecinos que madrugan, en las familias que pagan sus impuestos y esperan que su Ayuntamiento funcione».