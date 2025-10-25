Más información del incendio en una residencia de Ciudad Real

La residencia privada ‘Virgen de la Encarnación’ de Carrión de Calatrava, –del grupo Enoc Corporación Geriátrica–, donde ha muerto una residente y 96 usuarios han tenido que ser desalojados tras producirse un incendio esta madrugada en una habitación, había pasado la inspección del Gobierno regional en septiembre, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social.

En un primer momento, 91 de los 96 residentes fueron alojados en el polideportivo municipal de Carrión de Calatrava, ya que los otros cinco fueron recogidos por familiares. Asimismo, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, fueron trasladadas al hospital de Ciudad Real por inhalación de humo.

Desde la Consejería de Bienestar Social, aseguran que no tienen constancia de que ningún residente haya sido ingresado.

En estos momentos, de los 96 residentes desalojados, 15 de los que necesitan habitualmente más cuidados porque necesitan respiradores, porque están en cama o porque no tienen movilidad, han sido trasladados a la residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real.

Un total de 65 usuarios permanecen ahora mismo en el polideportivo municipal y 16 han sido recogidos por familiares o están en sus casas, han detallado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha reservado varias plazas en otros recursos «por si fuera necesario». Sin embargo, fuentes del departamento de Bárbara García Torijano apuntan que «parece ser que no va a ser necesario» porque los bomberos han dado el permiso para poder ir volviendo a la residencia en aquellas zonas que no se han visto afectadas por humo gravemente.

De todas formas, como medida preventiva, los residentes comerán en el polideportivo municipal de Carrión de Calatrava.

Esta residencia había pasado la inspección del Gobierno regional en el mes de septiembre «de manera satisfactoria». Asimismo, la propia residencia había realizado en esta misma semana un simulacro de emergencia de desalojo, también «con normalidad y satisfactoriamente», informan estas mismas fuentes. Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; y el delegado Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, Eulalio Jesús Díaz-Cano, se han desplazado a la localidad de Carrión de Calatrava para acompañar a los residentes, a sus familiares y a los servicios de emergencia.