Las primeras reacciones al grave incendio de Ciudad Real en una residencia: «Podría haber sido una desgracia mayor»

El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) y la Junta de Castilla-La Mancha han valorado este sábado la reacción de los servicios de emergencias y urgencias y de las dos trabajadoras de la residencia de mayores donde se ha producido un incendio que le ha costado la vida a una de las usuarias, pues han afirmado que «podría haber sido una desgracia muchísimo mayor».

El alcalde del municipio, Dionisio Moreno, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, se han desplazado este sábado hasta la residencia Nuestra Señora de la Encarnación de Carrión de Calatrava, de titularidad privada, donde sobre las 6:00 horas se ha desatado un incendio que ha causado la muerte de una de las residentes, mientras que todos los demás usuarios, otros 96, han tenido que ser desalojados.

Foto: EFE/Jesús Monroy

De ellos, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y de los otros cinco, se han hecho cargo familiares.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández ha explicado que los residentes que «necesitaban más atención o atención más especializada por estar encamados y no tener movilidad» se han trasladado a la residencia pública Gregorio Marañón de Ciudad Real, mientras que el resto de ellos, «probablemente en las próximas horas, puedan volver a la residencia».

Así, ha señalado que la comida ya está gestionada por parte de la residencia, que ha apuntado que es de titularidad privada.

Fernández ha lamentado el fallecimiento de una de las usuarias, «precisamente donde ha sido el foco del incendio», pero también ha querido subrayar que «en este desgraciado accidente, lo que ha funcionado maravillosamente han sido los servicios de emergencia».

«Quiero poner en valor el trabajo de los profesionales de emergencias, desde la Protección Civil, la Guardia Civil, por supuesto a los bomberos, también la UVI móvil y la coordinación que el equipo médico de la UVI móvil ha llevado a cabo. Y, por supuesto, también a las trabajadoras de la de la residencia», ha enumerado Fernández, que ha reconocido que «podría haber sido una desgracia muchísimo mayor».

Foto: EFE/Jesús Monroy

En cualquier caso, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, «porque la actuación de emergencia han funcionado muy bien» y porque los usuarios de la residencia «están siendo perfectamente atendidos».

Por su parte, el alcalde de Carrión de Calatrava ha indicado que, desde que los servicios de Protección Civil han informado del incendio originado sobre las 6:00 horas en una de las habitaciones de la residencia «enseguida se han activado todos los servicios de emergencia, Guardia Civil, unidades médicas, incluso el propio personal de la residencia», aunque con todo, ha habido que lamentar un fallecimiento.

Moreno ha querido poner en valor especialmente la labor de las dos trabajadoras que estaban en el turno de noche, porque «gracias a ella se ha evitado que las víctimas hubiesen sido mayores» y ha indicado que han sido quienes «han llevado prácticamente el peso de toda la evacuación», si bien ha señalado que también Guardia Civil, servicios de emergencias, bomberos y servicios médicos también han colaborado en la evacuación en cuanto han llegado al lugar.

Foto: EFE/Jesús Monroy

Estas dos trabajadoras, de 56 y 54 años, tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Ciudad Rel por inhalación de humo, y el alcalde de Carrión de Calatrava ha informado de que están «en el servicio de urgencias en observación», por lo que ha confiado en que «se recuperarán pronto».

Moreno ha indicado que ahora serán los dueños de la residencia quienes deben analizar cómo han quedado las instalaciones, sobre todo por el humo del incendio ya que el fuego en sí «se ha quedado muy localizado».