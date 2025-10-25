Incendio en una residencia de mayores de un pueblo de Ciudad Real deja un fallecido y casi un centenar de usuarios desalojados

Un residente ha perdido la vida y cerca de un centenar de mayores han tenido que ser desalojados este sábado a primera hora tras declararse un incendio en una residencia de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

Foto: Jesús Monroy/EFE

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Info CLM, el aviso se recibió a las 06:07 horas desde la calle Dulcinea, donde se encuentra el centro. El fuego, que se originó en una de las habitaciones por causas que aún se desconocen, obligó a evacuar a los 96 residentes del edificio. Si bien, el incendio se encuentra controlado.

EFE/Jesús Monroy

De acuerdo con la información del 112, 91 de ellos fueron alojados en el Polideportivo Municipal de la localidad, mientras que otros cinco fueron recogidos por familiares. Además, dos trabajadoras, de 54 y 56 años, tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Ciudad Real por inhalación de humo, al igual que un tercer residente, trasladado por su familia.

Foto: Jesús Monroy/EFE

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Ciudad Real y Daimiel, una UVI y siete ambulancias de distintos tipos, además de Cruz Roja, que colaboró en el alojamiento de los residentes desalojados.