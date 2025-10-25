Éxito de participación en esta prueba deportiva en Ciudad Real

Las inmediaciones de Ifedi han sido esta mañana el escenario de la salida del ‘Asedio a los Calatravos’. Una prueba cicloturista que en su primera edición ha contado con un gran éxito de participación puesto que a las 08.15 horas comenzaban su recorrido más de 700 ciclistas llegados desde numerosas ciudades, no sólo de la provincia de Ciudad Real.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, han asistido al inicio de la ruta, que se ha producido sin ningún tipo de incidencias, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Beltrán ha destacado el impacto positivo que para la capital tiene un evento de estas características «con gente que viene a vernos, a disfrutar de nuestra gastronomía, a conocer nuestra ciudad» desde numerosas provincias. «Creo que es algo muy bueno para Ciudad Real», motivo por el que ha mostrado su deseo de que la prueba pueda consolidarse en los próximos años con nuevas ediciones.

El edil ha agradecido la implicación de los voluntarios, de los integrantes de Protección Civil, Policía Local y Nacional y Guardia Civil que a lo largo de la jornada se vuelcan para que pueda celebrarse con normalidad. Beltrán ha calificado como un «rotundo éxito» la capacidad de convocatoria que ha tenido esta primera edición del ‘Asedio a los Calatravos’.

Los participantes llegarán al Quijote Arena a mediodía tras haber completado los 180 kilómetros de recorrido que les llevan por diversos municipios del Campo de Calatrava.

Momentos antes del inicio de esta prueba, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha destacado que se trata de «un evento que contribuye a dinamizar la economía local y a promocionar el territorio desde el punto de vista turístico y deportivo», según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Yuste ha puesto en valor la importancia del Desafío Sport-Bike Ciudad Real porque «no sólo fomentan la práctica del deporte y la vida saludable, sino que contribuye de manera directa a dinamizar la economía local, atraer visitantes y dar a conocer el patrimonio cultural, histórico y natural del Campo de Calatrava. Precisamente por ello, el director general augura que esta prueba «nace con vocación de continuidad y crecimiento».