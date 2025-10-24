Reyerta con apuñalamiento en Ciudad Real; la Policía Nacional evitó males mayores

La Policía Nacional ha detenido a un varón por apuñalar a otro en Ciudad Real capital. Los agentes, que patrullaban en ese momento en vehículo policial rotulado, presenciaban una reyerta en plena calle entre dos individuos e intervenían en el mismo momento en que se producía la agresión, lo que evitaba un fatal desenlace.

La víctima, que recibía sendas puñaladas en tórax y brazo derecho, era atendida por los servicios de emergencia en el lugar y trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real, según ha informado la Policía en nota de prensa.

El presunto agresor intentaba abandonar el lugar a la carrera, siendo interceptado por los dos agentes de la Policía Nacional, quienes en el cacheo previo a su detención le intervenían hasta siete armas prohibidas que portaba de manera profesional y dispuestas para su extracción rápida utilizando un cinturón táctico similar a los que utiliza la Policía.

Entre las armas localizadas destacan dos navajas de tipo militar y apertura asistida, una navaja de doble hoja, un kubotán que ocultaba un puñal en su interior así como una navaja oculta en una llave.

Al detenido se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Los dos implicados, quienes cuentan con numerosos antecedentes penales previos, eran vecinos y habían mantenido discusiones previas por las que la víctima había ya denunciado anteriormente a la otra parte por amenazas.