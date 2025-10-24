Incendio con grandes columnas de humo en este pueblo de Ciudad Real

Un incendio en la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) está provocando columnas de humo visibles desde varios puntos aunque el fuego está confinado, trabajan en el lugar los bomberos y no hay riesgo de que se extienda o afecte a ninguna población cercana.

Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio ha comenzado a las 06:19 horas de este viernes en la planta de residuos de Alcázar de San Juan, situada en el kilómetro 4 de la carretera CM-3012.

En el exterior de las instalaciones se están quemando unos paquetes de plástico prensado, lo que está ocasionando columnas de humo visibles desde distintos puntos.

No hay riesgo de que el fuego se extienda o afecte a alguna población y en el lugar trabajan bomberos de Alcázar de San Juan y de Tomelloso.