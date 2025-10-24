Cesado en Ciudad Real

Cesado Casto Sánchez Gijón como delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real

24 octubre, 2025
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cesado a Casto Sánchez Gijón como delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.

Dicha decisión ha sido tomada en el Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 21 de octubre, y a propuesta de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Así se recoge en el decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, del que se hace eco Europa Press, en el que se agradece a Sánchez Gijón los servicios prestados.

