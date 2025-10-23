La ‘Gran Recogida 2025’ comienza este viernes en Ciudad Real

El Banco de Alimentos de Ciudad Real ha comenzado a trabajar ya en la ‘Gran Recogida 2025’, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en diferentes supermercados. Por ello, este mismo viernes, 24 de octubre, ha convocado a todos sus voluntarios en el Museo López Villaseñor de la capital para organizar la acción.

En nota de prensa, el Banco de Alimentos ha destacado que el papel del voluntariado es la pieza clave para las grandes recogidas, pues dan a conocer la dificultad en la que se encuentran muchas personas que viven a nuestro alrededor y cómo se puede formar parte de la solución.

Aseguran que participar como persona voluntaria es muy fácil, pues se puede contribuir con sólo cuatro horas de un fin de semana al año animando. Por ello, animan a colaborar a los clientes en esta acción solidaria.

Una vez terminada la fase de donaciones, los Bancos de Alimentos también necesitan voluntariado para clasificar y agrupar los alimentos aportados.

La ‘Gran Recogida’ consigue aunar en un solo fin de semana los esfuerzos de toda la sociedad para luchar por un objetivo común: proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

«Este año, la campaña llega en un contexto marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España. Cada vez más personas, pese a no encontrarse en los márgenes más visibles de la exclusión, sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación», indican desde el Banco de Alimentos de Ciudad Real, que precisa que, solo en 2024, estas entidades, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.