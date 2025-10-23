Intenta matar a su mujer; nuevo caso de violencia de género en un pueblo de Ciudad Real

La Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real) ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de machista y maltrato en el ámbito familiar, tras intentar estrangular a su pareja con un cable de teléfono y zarandear a su bebé, de meses.

El suceso ocurrió el pasado sábado, 11 de octubre, a las 22:00 horas, cuando la mujer acudió a la Jefatura de la Policía Local y explicó que su pareja la había agredido y amenazaba con matarlos a ella y al bebé, según ha informado este jueves la Policía Local en una nota de prensa en la que ha precisado que la mujer llegó «en pijama, llorando y visiblemente nerviosa».

Las patrullas de Policía Local se desplazaron «rápidamente» al domicilio y encontraron al bebé en aparente buen estado.

El hombre fue detenido por un delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar y la madre y su hijo fueron trasladados al Servicio de Urgencias del centro de salud de la localidad.