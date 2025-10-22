Un abogado se aprovecha de una fundación sanitaria de una manera cruel; lo juzgan en Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará este jueves, 23 de octubre, el juicio contra J.M.S.V., un abogado acusado por la Fiscalía de un delito de deslealtad profesional y otro de apropiación indebida tras presuntamente haberse quedado con dinero y documentación de una fundación sanitaria sin realizar el trabajo comprometido.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, sin antecedentes penales, habría urdido en 2019 un plan para «incrementar ilícitamente su patrimonio» a costa de la Fundación M.B., entidad dedicada a la atención de pacientes de accidentes de tráfico.

El acusado concertó un acuerdo verbal con la presidenta de la fundación, R.B.G., para encargarse de reclamar judicialmente facturas impagadas de pacientes del área de Puertollano, así como de gestionar su cobro. Por ello, recibió una provisión de fondos de 1.585 euros y diversa documentación de facturas emitidas entre 2016 y 2017.

Sin embargo, el fiscal sostiene que «nunca tuvo intención de cumplir el encargo», ya que causó baja en el Colegio de Abogados de Ciudad Real apenas un mes después, en mayo de 2019, sin comunicarlo a la fundación ni realizar gestión alguna.

Como consecuencia, las facturas prescribieron, provocando un perjuicio económico de 106.470 euros a la entidad.

La Fiscalía pide para el acusado un año de prisión y 18 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, además de la inhabilitación especial durante dos años para empleo o cargo público y para ejercer la abogacía.

Asimismo, solicita que indemnice a la fundación con 108.055 euros en total, cantidad que incluye la provisión de fondos no devuelta y los intereses legales.