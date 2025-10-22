La Guardia Civil salva la vida a un hombre en Ciudad Real; así fue el suceso

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre en Almadén (Ciudad Real), que estaba inconsciente, tirado en el suelo de su domicilio.

Según ha informado la Comandancia de la Ciudad Real en nota de prensa, fue un vecino el que informó de que los perros de esta persona estaban en la calle intentando atacar a los viandantes y que la vivienda del propietario de los animales estaba abierta sin que éste los hiciera entrar en el domicilio.

Esta situación con los perros se estaba produciendo desde hacía una hora, según explicó a los agentes

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron desde el exterior de la puerta de entrada cómo el hombre se encontraba en la entrada tirado en el suelo, en estado inconsciente, y avisaron a los servicios de emergencia.

Uno de los agentes inició la reanimación cardiopulmonar que hizo que el hombre reaccionara volviendo al estado de consciencia, sin mediar palabra, pero expresándose mediante parpadeos, ha explicado la Guardia Civil.

El otro agente comunicó la situación al 112 y acudió un soporte vital básico del centro de salud de Almadén para atender al hombre, que tras las primeras pruebas fue trasladado al centro sanitario de la localidad.

Asimismo, la patrulla realizó una serie de gestiones para dejar a los animales en un lugar seguro.