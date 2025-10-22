El mejor cocinero de caza de España es de Ciudad Real

El chef Jorge Asenjo, jefe de cocina del restaurante Barro, en Ávila, con una estrella Michelin y una estrella Verde, ha ganado el Concurso Cocinero del Año Especial Carne de Caza 2025, que se ha celebrado en el Palacio de Valdeparaíso de Almagro (Ciudad Real).

Asenjo ha preparado un menú compuesto por un aperitivo a base de escabeche de conejo con cobertura de manteca y ensalada de hierbas silvestres de temporada con aceite de pina verde y vinagre de escaramujos; una pasta de nilette de pato azulón como plato libre, y el plato de caza mayor “ciervo, bellota y trufa”, ha informado en una nota de prensa la organización del certamen.

A su vez, el premio al mejor plato libre y al mejor plato de caza mayor ha sido para el cocinero José Antonio Medina, chef del restaurante Coto de Quevedo en Ciudad Real, con una estrella Michelín.

Los finalistas han sido seleccionados entre unas 40 candidaturas, entre ellas las de Paula Gutiérrez (restaurante Víctor Gutiérrez, Salamanca), con una estrella Michelin y dos soles Repsol; Beñat Ormaetxea (restaurante Jauregibarria, Amorebleta-Exano), que tiene un sol Repsol; Roger Julián (Simposio Restaurante, Valencia); Nacho Rojo (restaurante Onírica, Burgos) y Taigoro Suzuki (I+T Restaurante, Salamanca).

El jurado del concurso ha estado presidido por Luis Alberto Lera, chef del restaurante Lera, en Zamora, y máximo referente de la cocina cinegética en España, que ha estado acompañado por grandes nombres como Iván Cerdefio, del restaurante de su mismo nombre con dos estrellas Michelin, en Toledo; Fran Martínez, del restaurante Maralba, con dos estrellas Michelin, en Almansa (Albacete).

También han formado parte del jurado Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira, de Jaén, con una estrella Michelin, de Jaén; José Antonio Medina, del restaurante El Ocio de Quevedo (Ciudad Real), con una estrella Michelin; Miguel Carretero, del restaurante Santerra (Madrid), con una estrella Michelin.

Han completado el jurado técnico Lucía Gutiérrez, del restaurante Lur (Madrid); Belén García Castro, del restaurante Mesón Octavio (Ciudad Real) y Sergi Martínez, y también lo han integrado dos figuras relevantes del periodismo gastronómico en España: José Carlos Capel y Julia Pérez.

El jurado, que ha ensalzado el alto nivel de los participantes del concurso, ha evaluado la técnica y ejecución de los platos, así como el respeto al producto, la creatividad, el sabor y la coherencia culinaria de cada propuesta.