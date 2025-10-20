Se dedicaban a la venta y distribución de cocaína en dos pueblos de Ciudad Real y serán juzgados este martes

La Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará este martes y miércoles, días 21 y 22 de octubre, el juicio contra cuatro personas acusadas de tráfico de drogas, quienes habrían formado una red dedicada a la venta y distribución de cocaína en Daimiel, Valdepeñas y Sant Celoni (Barcelona).

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, las investigaciones se iniciaron en 2017 y fueron desarrolladas por el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, que detectó la existencia de un entramado familiar que presuntamente distribuía cocaína utilizando el domicilio de Daimiel como punto de venta.

En el operativo se intervinieron teléfonos móviles, dinero en efectivo y diversos envoltorios con más de 350 gramos de cocaína, con purezas superiores al 80% en algunos casos.

La Fiscalía sostiene que el matrimonio formado por I.B. y O.E.K. vendía droga a consumidores de la zona, con el apoyo logístico del hermano de la mujer, A.E.K., quien residía en Sant Celoni y también participaba en la distribución.

El cuarto acusado, W.O.A., habría sido el proveedor de la sustancia y mantenía asimismo su propio punto de venta en Valdepeñas.

Los registros realizados el 19 de abril de 2018 permitieron incautar joyas, dinero, dispositivos electrónicos y más de 350 gramos de cocaína, además de resina de cannabis y utensilios de manipulación y pesaje. El valor total de la droga intervenida se tasó en más de 20.000 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Ciudad Real acusa a los cuatro de un delito contra la salud pública y pide para cada uno penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión, además de multas de entre 1.200 y 27.000 euros.

También solicita el decomiso del dinero y los objetos intervenidos, así como la expulsión del país de los acusados una vez cumplan parte de la condena.