Acusan a PP y Vox de usar el servicio de bomberos provincial de Ciudad Real para crear plazas «sin planificación»

El PSOE ha acusado al PP y Vox de «utilizar» el Servicio de bomberos provincial de Ciudad Real para crear plazas «sin planificación, sin sentido y guiada por intereses partidistas».

En nota de prensa, los representantes socialistas en el Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) han mostrado su «asombro y preocupación» por la «deriva» que está tomando la gestión del presidente, Julián Triguero, quien «ni dialoga ni negocia» con las secciones sindicales y ha vuelto a demostrar su «incapacidad» para liderar un servicio tan esencial para la provincia.

«La imagen de una vigilante de seguridad controlando el acceso a la comisión paritaria fue lo primero que generó estupor entre los representantes, un hecho insólito» que, como han indicado, «retrata el clima de desconfianza y autoritarismo que Julián Triguero ha instaurado en el Consorcio».

Según los socialistas, durante la sesión, de los tres puntos del orden del día, dos no prosperaron y el tercero ni siquiera llegó a debatirse ni votarse por falta de quórum, lo que refleja «la desorganización y la falta de previsión de la dirección».

Entre los asuntos tratados figuraba, en el punto uno, la propuesta de reclasificación de dos plazas de jefes de grupo a dos de jefes de unidad, «una medida que no pudo prosperar ante la falta de consenso y el bloqueo en la negociación».

Los siguientes puntos tenían en común la amortización de puestos de trabajo que no guardan relación con las plazas que se pretendían crear, «un ejemplo más del caos y la falta de coherencia que caracterizan la gestión de PP y Vox en el SCIS», según los socialistas.

Además, la Mesa General de Negociación, que debía celebrarse justo después, finalmente no llegó a celebrarse –según el PSOE– ante la previsión de un resultado idéntico y la evidente falta de diálogo por parte de la dirección.

La propuesta de la dirección incluía la creación de cuatro plazas de administrativo/a y una de jefe/a de sección de emergencias, a costa de amortizar otras cinco plazas: jefe de sección de formación, jefe de sección de comunicaciones, encargado de mantenimiento, conductor maquinista y operador de coordinación.

«Ninguna de las plazas que se pretenden suprimir guarda relación con las nuevas, lo que pone de manifiesto la falta de coherencia y planificación en la gestión del Consorcio bajo el mandato de Julián Triguero».

Desde el PSOE de la provincia de Ciudad Real han instado a Julián Triguero a que «abandone la improvisación y el autoritarismo» y abra de inmediato un espacio real de negociación con las secciones sindicales, para planificar una plantilla «equilibrada, eficaz y justa», que responda a las necesidades del Consorcio y garantice la estabilidad de los trabajadores. «Lo ocurrido es el reflejo de una gestión sin rumbo», han afirmado.

Han concluido señalando que «no se puede dirigir un servicio público esencial sin diálogo, sin planificación y sin escuchar las necesidades reales y por tanto guiada por intereses partidistas».