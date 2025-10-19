Iniciativas culturales y lúdicas llegan a Ciudad Real en busca de fomentar el conocimiento y el aprendizaje de la ciudadanía 

El Gobierno regional, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y la de Educación, Cultura y Deportes, promueven iniciativas para fomentar el conocimiento y el aprendizaje de la ciudadanía sobre la Agenda 2030 de la ONU a través de actividades culturales y lúdicas. Así durante este mes de octubre se están desarrollando en la Biblioteca pública de Ciudad Real.



Tal y como ha explicado la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, que ha participado junto a la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, en la presentación de la exposición infantil ‘Los Odesitos y la GalaxiAgenda 2030’, “se trata de una propuesta educativa y también divertida para los más pequeños que tiene como objetivo acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la infancia”.



La exposición, se compone de seis tótems en los cuales se explican los 17 ODS con preguntas adaptadas al público infantil y preguntas-juego sobre su temática: el fin de la pobreza, hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico. La industria, innovación e infraestructuras, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos.



Durante la visita a la Biblioteca, se ha podido compartir también con los técnicos y el público asistente un taller dirigido a escolares de educación primaria de la zona. “Los más jóvenes han podido explorar los contenidos de la muestra a través de dinámicas interactivas, juegos y preguntas que fomentan el pensamiento crítico y el compromiso con el planeta, pues esta exposición incluye una ruleta de los 17 ODS, que al girarse lanza preguntas sorpresa a los participantes, promoviendo el aprendizaje activo”, ha destacado Haro.



La exposición se puede visitar tanto en el vestíbulo principal como en la sala infantil de la biblioteca de Ciudad Real. Como ha recordado la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, cualquier entidad educativa puede solicitar este tipo de exposiciones itinerantes gratuitas del Programa Prexta, a través del portal de Educación Ambiental: https://lc.cx/D_pFQ4



Lecturas sostenibles con el ‘Club 17’

Por otra parte, Esther Haro ha recordado que el Gobierno regional también cuenta con otro proyecto “muy interesante para todos los públicos para promocionar la Agenda 2030 a través del denominado Club 17, una iniciativa que propone acercarse a los ODS de una forma diferente, a través de la lectura y está impulsada junto a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha”.



El Club 17 busca, según sus responsables, leer, investigar, reflexionar y compartir. “Un espacio amable y comprometido, donde podamos descubrir cómo nuestras acciones cotidianas pueden contribuir a un mundo más justo y sostenible”, ha dicho.



Así finalmente, ha animado “a cualquier amante de la lectura a formar parte de este Club de Lectura Virtual Club 17, un espacio abierto, dinámico y enriquecedor donde cada libro es una nueva aventura compartida, pues además de disfrutar del placer de leer se trata conversar sobre libros que inspiran, transforman y nos conectan con los grandes retos del presente”. La lectura propuesta para este mes es El vuelo de la Cometa. Los interesados en el club de lectura pueden inscribirse aquí: https://clubesdelectura.castillalamancha.es/club/club-17