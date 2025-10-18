Un desfile de moda inclusivo irrumpe en el mercadillo de Ciudad Real

La II Semana de la Inclusión y la Solidaridad organizada por la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Ciudad Real ha irrumpido en el mercadillo celebrado este sábado con un desfile de moda inclusivo.

De la mano de la entidad Pasarela Madrid Real, el evento ha contado un taller sobre marca persona y un desfile de moda inclusivo con ropa cedida por los comerciantes del Mercadillo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Dos iniciativas que también forman parte de la cuarta edición de la Semana de la Moda Inclusiva que lidera, junto a su equipo de Pasarela Madrid Real, Nines Ruiz, que ha detallado de la siguiente manera el sentido de este tipo de actividades.

«Creo que a veces no valoramos lo que tenemos, por eso lo que intentamos siempre es sacar lo mejor de cada uno, sin barreras, sin medidas, sin ningún tipo de obstáculo, y sobre todo que disfruten. Nuestro lema es apostar por la persona, celebrando la vida cada día», ha señalado Ruiz.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha mostrado su agradecimiento a Pasarela Madrid Real por repetir por cuarto año consecutivo estas jornadas de Moda Inclusiva y «por haber tenido una idea fantástica como es traer este desfile de moda al Mercadillo, poniendo en valor los productos del terreno y también esa moda que podemos encontrar aquí en los puestos y que vamos a ver en el desfile. Esto es Inclusión con mayúsculas y con todas las letras».

La edil, además, ha hecho un balance muy positivo de esta II Semana de la Inclusión y la Solidaridad que va a culminar este domingo, de nuevo de la mano de Pasarela Madrid Real, con dos nuevas actividades, un taller de teatro denominado ‘Clases de interpretación teatral y de la vida con profesionales del sector’, a las 10.30 horas, y un desfile de moda de época bajo el nombre ‘Sé tú la protagonista’, en ambos casos en la Plaza de la Merced junto a la Diputación Provincial.