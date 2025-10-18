Triunfa en Madrid y este domingo estará en Bolaños de Calatrava

El auditorio de la Casa de la Cultura de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) recibe este domingo, a las 19.00 horas, el ballet cómico ‘La Prodigiosa Zapatera’, a cargo de la Compañía Ibérica de Danza.

El precio de la entrada es de 8 euros en anticipada, y de 10 euros en taquilla.

Esta obra clásica es un ballet cómico y de gran aceptación porque entretiene, divierte y deja una moraleja, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. Fue estrenada en 1930, con el carácter de la danza escénica española y el flamenco, desde el respeto a la esencia original de la obra.

Con un enfoque innovador la protagonista reivindica la aceptación de su suerte. Pues quisiera evitar los rumores. La joven adelantada a su época lucha por su identidad y decide no dejarse gobernar por las habladurías. Con un carácter exquisito y positivo, aunque «pueda parecer violenta pues toma actitudes agrias, en su lucha con la realidad que la cerca». En una sociedad que la ultraja, ahoga su fuerza, pero «lucha» contra lo establecido, las tradiciones que se arraigan en la ignorancia y conforman la costra social mojigata de una sociedad conservadora e ignorante.

Federico García Lorca llama «farsa violenta», a las habladurías constantes que sufre la protagonista, porque se refiere a la fuerza e ímpetu con el que su zapatera, imaginaba que debería encarnarse este prodigio de mujer.

COMPAÑÍA IBÉRICA DE DANZA

Fundada en 1993 por Manuel Segovia (Premio Nacional de Danza a la Creación) y Violeta Ruiz del Valle (directora ejecutiva), los más de treinta años de representaciones avalan su prestigio internacional.

En la obra ‘La Prodigiosa Zapatera’, se coronan con un espectáculo magistral, Manuel Segovia versiona la tragicomedia de Federico García Lorca (1898-1936), de perfil clásico, inspirada en el espíritu independiente y femenino de una joven mujer que se ve condenada por su destino a casarse con un zapatero, un hombre 30 años mayor que ella.