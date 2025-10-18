Ciudad Real impulsará un importante acuerdo con la Fundación Víctimas del Terrorismo

El Ayuntamiento de Ciudad Real aprobará el próximo lunes, 20 de octubre, en Junta de Gobierno Local, un convenio de colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), en el marco del Acuerdo Marco firmado por la Fundación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado 17 de julio.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha señalado que «con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ciudad Real refuerza su compromiso institucional con los valores de memoria, respeto, dignidad y justicia, colaborando activamente en la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con las víctimas del terrorismo».

Este acuerdo tiene como objetivo establecer un espacio de cooperación institucional que refuerce la protección de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, en especial el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prestando apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus familias, y fomentando una sociedad más consciente, solidaria y comprometida con su memoria, según ha trasladado el Consistorio por nota de prensa.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, dentro de sus competencias, se compromete a promover actividades de sensibilización y reconocimiento hacia las víctimas del terrorismo; apoyar la realización de exposiciones, jornadas, programas formativos y eventos conmemorativos, y participar en iniciativas educativas, culturales o de investigación impulsadas por la FVT en colaboración con la FEMP.

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años desde su firma oficial, y podrá ser prorrogado mediante acuerdo expreso antes de su vencimiento.