Novedades en la carretera cortada en Ciudad Real

La carretera CM-4106, dentro del término municipal de Anchuras, a la altura de Ciudad Real, y que estaba cortada al tráfico desde las 22.12 horas de este jueves tras la salida de la vía de un camión, ha quedado abierta al tráfico.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de la apertura de la vía a las 20.50 horas.

En concreto, la vía está cerrada desde su kilómetro 18 hasta el 34 sin paso alternativo. La salida de vía se produjo en el kilómetro 23.

Tal y como trasladó inicialmente el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la carretera ha permanecido cortada hasta que una grúa ha retirado el vehículo pesado. El conductor del camión resultó ileso.