La decisión de la jueza de guardia con el acusado de matar a su hermano en Ciudad Real

La jueza de guardia ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por su relación con la muerte de su hermano en Abenójar, investigando la posible comisión de un delito de homicidio doloso con la agravante de parentesco, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial este viernes en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Puertollano, en funciones de guardia.

Así, tras tomarle declaración, la jueza de guardia ha decretado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza. En todo caso, las diligencias siguen instruyéndose en sede judicial, han señalado estas mismas fuentes.

DETENIDO EL MIÉRCOLES

Este hombre fue arrestado por la Guardia Civil en la mañana del pasado miércoles como presunto autor de la muerte de su hermano, de 31 años de edad, tras una agresión con arma blanca.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su madre en la tarde de este martes en la vivienda en la que ambos residían en la calle El Pilar de la localidad.

Según pudo saber Europa Press, el hallazgo se produjo cuando la madre de ambos regresó al domicilio familiar tras pasar unos días fuera, donde se encontraba junto a otra de sus hijas.

Cuando abandonó la casa, en la vivienda quedaban sus dos hijos. A su regreso, la mujer se encontró con el cuerpo sin vida de uno de ellos, lo que motivó la intervención inmediata de la Guardia Civil.

Los agentes iniciaron de forma urgente un dispositivo de búsqueda para localizar al otro hermano, quien fue detenido en la mañana del pasado miércoles en un establecimiento hostelero de Ciudad Real capital como principal sospechoso.

La Guardia Civil se encuentra investigando las causas de un suceso que, según fuentes consultadas, se produjo tras una supuesta discusión entre ambos hermanos.