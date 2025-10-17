Cortada esta carretera de Ciudad Real por el accidente de un camión

La CM-4106 está cortada desde este jueves por la noche a su paso por el término municipal de Anchuras (Ciudad Real) debido a la salida de vía de un camión, que ha quedado atravesado en la vía e impide el paso de los vehículos por los dos carriles de circulación.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha registrado a las 22:12 horas de este jueves y que, debido al mismo, está cortada la CM-4106 desde el kilómetro 18 al 34, sin paso alternativo.

El camionero ha resultado ileso.

A primera hora de este viernes, la carretera sigue cortada, en espera de que pueda acudir una grúa a retirar el vehículo, que ha quedado totalmente atravesado en la calzada, de forma que se prevé que el tráfico se pueda restablecer a lo largo de la mañana.