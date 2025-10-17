Cazado un ‘espía’ haciendo un examen de conducir en un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detectado a un aspirante utilizando un kit de espía durante las pruebas teóricas para obtener el permiso de conducción de la clase B en las dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real en Alcázar de San Juan.

El operativo, llevado a cabo por agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, permitió identificar el uso de un dispositivo de intercomunicación no autorizado conectado con el exterior del aula de exámenes mientras se desarrollaba la prueba, ha informado la Guardia Civil este viernes en nota de prensa.

Por estos hechos, se ha confeccionado un acta-denuncia por infracción muy grave según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que regula la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

La sanción contempla una multa de 500 euros y la imposibilidad de presentarse a las pruebas para obtener o recuperar el permiso de conducción durante un plazo de seis meses.

El acta-denuncia ha sido remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real para su tramitación y aplicación de las medidas correspondientes.