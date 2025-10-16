Resuelta una importante operación por la Guardia Civil; se inició en un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a una quinta en la localidad valenciana de Paiporta como presuntas autoras de varios delitos de estafa continuada mediante el uso indebido de una tarjeta de carburante que alcanzó un perjuicio económico de 6.000 euros.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil en nota de prensa, la investigación de la operación ‘Madalo’ se inició en abril tras la denuncia presentada por el propietario de una empresa de transportes en el Puesto de la Guardia Civil de Villahermosa (Ciudad Real).

El empresario detectó varios cargos irregulares en una de sus tarjetas de repostaje, realizados en lugares donde sus vehículos no estaban operando.

Las primeras investigaciones revelaron que los cargos fraudulentos seguían un modus operandi común: un individuo utilizaba la tarjeta de la empresa denunciante para vender carburante a terceros a un precio inferior al del mercado, de manera que el autor obtenía beneficios mientras los compradores se beneficiaban de combustible más barato.

A lo largo de los meses siguientes, los agentes llevaron a cabo múltiples gestiones y el visionado de cámaras de seguridad de distintas estaciones de servicio situadas en varias provincias.

Estas pruebas permitieron confirmar que los repostajes fraudulentos no coincidían con la localización real del camión, además de cuantificar el volumen total de gasoil y dinero defraudados.

El autor principal reside en la provincia de Valencia y todos los implicados mantenían vínculos personales o de confianza entre sí, según la Guardia Civil.

La fase final de la operación se llevó a cabo en el mes de julio, donde se efectuaron cuatro detenciones y un investigado en Paiporta.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna (Valencia).