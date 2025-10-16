Los nuevos guardias civiles que llegan a Ciudad Real

El subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño, ha recibido este jueves a los 22 nuevos efectivos que se incorporan a la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, en un encuentro en el que ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España por reforzar los recursos humanos y garantizar la seguridad ciudadana en toda la provincia.

De las nuevas incorporaciones, 2 son tenientes, 4 sargentos, 1 cabo primero y 15 guardias, que pasarán a desempeñar sus funciones en distintos puestos de la provincia de Ciudad Real. Con estas incorporaciones, el Gobierno continúa avanzando en su compromiso de dotar de más personal y medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una apuesta real y tangible por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que «más allá de la labor esencial en materia de seguridad, la Guardia Civil representa el servicio al ciudadano y a España», subrayando «la importancia del trato humano y el acompañamiento a las personas más vulnerables».

Por último, David Broceño ha resaltado «los valores y el reconocimiento social que acompañan al Cuerpo, especialmente en el ámbito rural», y ha animado a los nuevos agentes a mantener ese «espíritu de vocación, entrega y compromiso público que caracteriza a la institución».