Descubre quién será nombrado Hijo Predilecto de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha anunciado que el Ayuntamiento propondrá el nombramiento de Emilio Calatayud Pérez como Hijo Predilecto de la ciudad, la máxima distinción honorífica prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Consistorio. La propuesta será elevada al Pleno municipal para su aprobación en una próxima sesión.

El anuncio se ha realizado en el marco del Encuentro Nacional de Juzgados de Menores que se celebra estos días en Ciudad Real, y concretamente durante la mesa redonda titulada ‘La Ley del Menor, 25 años después’, en la que ha participado Emilio Calatayud, magistrado especialista en menores y una figura de referencia en el ámbito de la justicia juvenil en España.

Cañizares ha destacado que «Emilio Calatayud representa los valores del esfuerzo, la justicia con humanidad y la educación como herramienta de cambio social». «Es un orgullo para Ciudad Real contar entre sus hijos con una persona que ha dedicado su vida a mejorar la sociedad y a ofrecer segundas oportunidades a los jóvenes».

Nacido en Ciudad Real en 1955, Emilio Calatayud Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ingresó en la carrera judicial en 1980 y desde 1988 ha sido titular del Juzgado de Menores Número Uno de Granada, cargo que ha ejercido hasta su jubilación en 2025. Fue además Decano de los Juzgados de Granada entre 1993 y 2001, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Durante más de tres décadas, ha revolucionado la justicia de menores en España con un enfoque educativo y socializador, basado en la reinserción de los jóvenes mediante medidas alternativas a la reclusión y trabajos en beneficio de la comunidad. Gracias a su método, más del 70% de los menores a los que sentenció han logrado reinsertarse de forma positiva en la sociedad.

Su mensaje, centrado en la importancia de educar para no castigar, ha tenido un profundo impacto social. A través de conferencias, charlas y publicaciones, ha promovido una reflexión nacional sobre la corresponsabilidad familiar e institucional en la educación de los jóvenes. Autor de obras como Mis sentencias ejemplares y Reflexiones de un juez de menores, es considerado un referente en el ámbito jurídico y educativo.

A lo largo de su trayectoria, Calatayud ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional «Justicia Juvenil Sin Fronteras», la Medalla de Andalucía (2015) y el Premio Recurra-Ginso, entre otros galardones institucionales y académicos que avalan su compromiso con la infancia, la educación y la justicia.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Ciudad Real quiere rendir homenaje a uno de sus hijos más ilustres, cuya trayectoria profesional, valores y contribución a la sociedad constituyen un motivo de orgullo para toda la ciudad.