Destacada ausencia en la negociación del convenio del campo en Ciudad Real

Los sindicatos CCOO y UGT han acusado a Asaja Ciudad Real de “faltar al respeto” a los trabajadores del campo tras no presentarse a la reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo prevista para este martes.

Según han informado ambos sindicatos en nota de prensa, el encuentro debía celebrarse tras el acuerdo alcanzado en la mediación del 24 de septiembre, impulsada por CCOO y UGT para retomar las conversaciones que, según afirman, estaban bloqueadas por la patronal.

Los representantes sindicales consideran que la ausencia de Asaja supone “una nueva muestra de desconsideración” hacia los trabajadores del sector agrario y del medio rural.

CCOO y UGT han criticado la “falta de compromiso” de la organización agraria y le han instado a “cumplir la normativa laboral y de extranjería”, al tiempo que han pedido a las administraciones públicas “que no miren hacia otro lado” y revisen las ayudas que recibe la patronal.

Los sindicatos han señalado que los beneficios del sector agrario “han crecido más de un 14% en el último año” y han acusado a Asaja de “no querer asumir el pago del Salario Mínimo Interprofesional ni mejorar las condiciones laborales del campo”.

CCOO y UGT han advertido que continuarán promoviendo acciones “para dignificar el trabajo agrícola y defender los derechos de las personas que trabajan en el campo y en el medio rural”.